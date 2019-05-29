Минобразования о единой школьной форме

Как сообщает haqqin.az, об этом в рамках тренинга для представителей СМИ, организованного в связи с недавно принятым законом «Об общем образовании», сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.

Отметив, что вышеуказанный вопрос нашел свое отражение в законе, И.Исаев сказал, что Кабинет министров утвердит 4-5 видов единой школьной формы, образовательные учреждения будут использовать только эти виды одежды: «После принятия решения, ни одна школа не должна выходить за его рамки».