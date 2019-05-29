Вчера за несколько минут до выступления «Арсенала» в Баку Мхитаряну позвонил сам глава армянского правительства Никол Пашиняна. Армянский премьер еще раз подтвердил положение, принимаемое без доказательств – спорт и есть самая большая политика. Все информационные и пропагандистские ресурсы правительства Армении и диаспоры развернули беспрецедентную кампанию в защиту Мхитаряна, которому, дескать, в Баку угрожала опасность.

Финал Лиги Европы, запомнившийся с незапамятных советских времен как Кубок УЕФА, в большей мере надолго останется в памяти не самой игрой английских клубов - комментаторы расценили вчерашний матч скучным и неприглядным, - а скандалом вокруг армянского футболиста Генриха Мхитаряна.

А на самом деле опасность угрожала не Мхитаряну в Баку, а рядовому азербайджанской армии Агилю Омарову в Карабахе. Армянское правительство, на сей раз в лице пацифиста Пашиняна, вновь грубо нарушило свои недавние обязательства и заверения по поддержанию мирного режима на линии соприкосновения сторон и подлым снайперским выстрелом положило конец жизни еще одного азербайджанского юноши.

Что ж, Пашинян развязал руки азербайджанскому правительству. Теперь право нарушить перемирие за официальным Баку. Ведь на протяжении последних 20 лет Ереван обвинял Азербайджан в «тактической снайперской войне», которая уносила каждый месяц жизни нескольких армянских бойцов. Армения была завалена цинковыми гробами. Но пришел Пашинян с новой риторикой революции любви, отрекся от карабахского клана и прежней ценностной системы. Баку поверил политику новой волны.

Накануне снова заговорили армянские винтовки. В день финала Лиги Европы в Баку. В тот самый день, когда все мировое армянство уверяло британцев и других поклонников европейского футбола в расистском характере соседнего азербайджанского государства. В тот самый день, когда Пашинян и его соратники заявляли на весь мир об угрозе жизни Мхитаряна.

Как теперь Пашинян объяснит срыв перемирия? Какие найдет аргументы? Принесет ли извинения? Либо спихнет эту коварную инсинуацию на своих подлых противников – лидеров бандитского карабахского клана? Все это после убийства рядового Омарова ровным счетом не имеет никакого значения.

Заговорили винтовки. Заговорил и сам Пашинян, бросив вызов Баку и мирному процессу. А в самом Баку на устах горький безответный вопрос: «Мы принимаем бой?» Убийство Омарова в условиях, когда молчат азербайджанские пушки, не имеет уже никаких объяснений. Особенно в кульминационный момент кампании за жизнь Мхитаряна. Подло, цинично и почти по-армянски. И, поверьте, это не имеет никакого отношения к расизму. Мы привыкли получать вот такие удары. Доколе?!