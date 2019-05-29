119 турецких военных приговорили к пожизненному заключению

Суд Анкары приговорил в четверг 119 турецких военнослужащих к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает телеканал NTV.

Среди осужденных есть военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности в столице. Эти лица получили от шести до 29 пожизненных. Экс-полковник Угур Каптан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных или порядка 3,9 тыс. лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.