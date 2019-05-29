Газпромбанк и Межбанк договорились о сотрудничестве

В Баку в ходе выставки «Нефть и газ Каспия» Газпромбанк и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь.

Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Ожидается, что МБА-Москва, дочерняя структура Международного банка Азербайджана в России, также примет участие в ряде совместных проектов с Газпромбанком.

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил, что банк придает большое значение развитию отношений с иностранными финансовыми институтами: «Мы постоянно расширяем наши связи с международными партнерами и всегда стараемся оценить новые возможности для сотрудничества. Азербайджан и Россия имеют широкие экономические и торговые отношения, надеемся, что партнерские отношения и совместные проекты между МБА и Газпромбанком внесут свой вклад в их дальнейшее развитие».

Заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус отметил: «Азербайджан – одна из динамично развивающихся стран СНГ, с которой Газпромбанк связывают многолетние деловые и дружественные отношения. Реализация совместных с Международным банком Азербайджана масштабных проектов финансирования позволит обмениваться накопленной экспертизой и даст новый импульс развитию республики».