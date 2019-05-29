16:46

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сообщают, что все структуры гражданской авиации обеспечили высокий уровень обслуживания гостей и спортсменов, прибывших в страну в период проведения финала Лиги Европы УЕФА.

В частности, с 27 по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлось на чартерные рейсы, а 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы в общей сложности составил примерно 60 тысяч человек.

Ожидается, что пик нагрузки на инфраструктуру аэропорта по пассажиропотоку и взлетно-посадочным операциям будет наблюдаться 30 мая. В течение дня бакинский аэропорт обслужит 164 рейса и более 18 тысяч пассажиров. Из Баку 30 мая взлетит рекордное для аэропорта количество воздушных судов – более 100 самолетов. Большинство рейсов были выполнены по маршруту Лондон-Баку-Лондон. Делегации и болельщики также прибывали из Франкфурта, Вены, Бухареста, Мадрида, Ниццы, Афин, Стокгольма, Дохи и ряда других городов.