Согласно информации, Бирляйн будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

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Впервые канцлером Австрии может стать женщина. На этот пост претендует председатель конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она может возглавить кабинет министров до досрочных выборов, пишет Kronen Zeitung.

В четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен официально объявит имя временного канцлера, который будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Напомним, 28 мая президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия. Решение было принято на фоне скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.