Канцлером Австрии впервые стала женщина Обновлено 17:15
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен выбрал председателя австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики, передает РИА Новости.
Согласно информации, Бирляйн будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.
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Впервые канцлером Австрии может стать женщина. На этот пост претендует председатель конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она может возглавить кабинет министров до досрочных выборов, пишет Kronen Zeitung.
В четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен официально объявит имя временного канцлера, который будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.
Напомним, 28 мая президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия. Решение было принято на фоне скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.