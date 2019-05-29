Эрдоган: Мы постараемся вступить в Евросоюз

"Турция, несмотря на все несдержанные обещания, будет и дальше придерживаться пути вступления в ЕС. Несмотря ни на что, мы верим, что успешное завершение продолжающихся с 2015 года переговоров с ЕС так же важно для Европы, как и для нас", - отметил турецкий лидер.

Турция с 1964 года ассоциированный член Евросоюза, в апреле 1987 года подала заявку на вступление в ЕС. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. В июле 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в Конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.