Азербайджан в конце июня может провести очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

«Возможно, до конца июня состоится очередная встреча в рамках переговоров», - сказал М.Мамедгулиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в переговорах есть определенный прогресс. «Но, с моей точки зрения, это не очень серьезный прогресс», - добавил замминистра.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. Последний раунд переговоров состоялся в декабре 2018 года в Женеве.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.