В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс бушует снежная буря. Местами снежный покров достигает 60 см, передает Stormnews.

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон здесь начинается 7 июня.

Туристам, не ожидавшим подобного сюрприза от погоды, была оказана своевременная помощь.