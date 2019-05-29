Австралию засыпало снегом фото; видео
В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс бушует снежная буря. Местами снежный покров достигает 60 см, передает Stormnews.
Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон здесь начинается 7 июня.
Туристам, не ожидавшим подобного сюрприза от погоды, была оказана своевременная помощь.
It's a #blizzard at #Hotham! #coldsnap #snow #snowfalls pic.twitter.com/jEMLqs7uTD— Hotham (@_hotham) 28 Mayıs 2019