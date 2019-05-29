Трамп: Я открыт для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

"Если они хотят поговорить, я доступен", - сказал он журналистам.

Отметим, что накануне иранский президент Хасан Роухани также не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана. Однако в тот же день верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, выразив несогласие со словами Роухани, заявил, что Исламская Республика не намерена вести переговоры с США.

690 просмотров