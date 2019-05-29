Молдавские чиновники берут взятки легально

Приднестровский рубль не может являться объектом преступлений, предусмотренных статьями 236, 324 и 325 Уголовного кодекса, на том основании, что эти банкноты не признаны Молдовой и другими иностранными государствами.

Как передает haqqin.az cо ссылкой на point.md, несколько государственных служащих Молдовы активно используют законодательные лазейки, беря взятки в приднестровских рублях, чтобы избежать уголовной ответственности.

Специалисты Центра политики и реформ в Молдове направили запросы ведомствам в области борьбы с коррупцией. Генеральный инспекторат полиции подтвердил, что лица, берущие взятки в приднестровских рублях, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, а также за подделку денег.

«Приднестровская валютная единица (приднестровский рубль), признанная в приднестровском регионе, не может являться объектом преступлений, предусмотренных статьями 236, 324 и 325 Уголовного кодекса на том основании, что эти банкноты не признаны Республикой Молдова и другими иностранными государствами», говорится в ответе ГИП.

Таким образом, учреждение, уполномоченное осуществлять судебное преследование по делам о коррупции, признает, что оно не может действовать в таких случаях, так как у них нет законодательных рычагов.

Теоретически государственный служащий или другое лицо, принимающее решения, может получить взятку в приднестровских рублях, поехать на левый берег реки Днестр и использовать эти деньги в своих собственных интересах: конвертировать их в любую валюту (леи, доллары США, евро и т. д.), для покупки определенных ценностей. За взятку в приднестровских рублях не предусмотрено уголовное наказание. Этот законодательный пробел позволяет совершать огромное количество экономических преступлений без того, чтобы привлекать виновных к ответственности.