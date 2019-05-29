Кампания Ariel порадовала тысячи детей
«Одежда, которая огорчает вас из-за того, что стала слишком мала или запачкалась, может подарить улыбку какому-то ребенку. Не беспокойтесь о пятнах! Ariel отстирывает даже самые сложные пятна с одного раза!» - с таким призывом компания Ariel обращалась к взрослым в марте, апреле и мае.
В этом году кампания по приему одежды проводилась Ariel совместно с сетью магазинов Bazarstore. В 15 магазинах сети были размещены коробки с надписью: «Приносите в Bazarstore ненужную вам одежду, пусть она станет чистой с Ariel и еще долго прослужит тем, кто в ней действительно нуждается». За три месяца в этих коробках было собрано свыше двух тысяч вещей, их вес превысил одну тонну.
«Благотворительный сбор одежды – одна из кампаний социальной ответственности, которую Ariel вот уже много лет успешно проводит в ряде стран мира, включая Азербайджан. На проведение этой кампании нас вдохновило доверие к нашей продукции. Как вы знаете, активность наших детей сильно сказывается на их одежде. Одной из причин того, что срок использования детской одежды быстро подходит к концу, помимо их стремительного роста, являются пятна, которые невозможно отстирать. Доверяя силе Ariel, мы говорим вам, приносите одежду, которую считаете ненужной, мы отстираем ее и подарим ей вторую жизнь с теми, кому она необходима», - сказал генеральный директор Procter & Gamble по Азербайджану, Грузии и республикам Средней Азии Дегер Куртасланоглу (Değer Kurtaslanoğlu).
«От имени семьи P&G благодарим каждого, кто откликнулся на призыв и принял участие в нашей кампании, подарив вместе с нами радость стольким детям», - заявил представитель компании.
Отметим, что Ariel, являющийся брендом стирального порошка компании Procter & Gamble, является и брендом номер один по продажам в Европе.
О компании Procter&Gamble
Деятельность брендов P&G охватывает примерно 5 млрд человек в мире. Компания предлагает самый широкий ассортимент товаров, представленный такими доверенными, качественными и передовыми брендами, как Pampers, Tide, Ariel, Head & Shoulders, Always, Pantene, Fairy, Blend-a-med, Oral-B, Gillette и Safeguard. Община P&G действует примерно в 70 странах мира. Для получения более подробной информации о компании P&G и ее брендах, а также для того, чтобы быть в курсе самых последних новостей о ней, перейдите на сайт www.pg.com.