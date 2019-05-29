Кампания Ariel порадовала тысячи детей

«Одежда, которая огорчает вас из-за того, что стала слишком мала или запачкалась, может подарить улыбку какому-то ребенку. Не беспокойтесь о пятнах! Ariel отстирывает даже самые сложные пятна с одного раза!» - с таким призывом компания Ariel обращалась к взрослым в марте, апреле и мае.

В этом году кампания по приему одежды проводилась Ariel совместно с сетью магазинов Bazarstore. В 15 магазинах сети были размещены коробки с надписью: «Приносите в Bazarstore ненужную вам одежду, пусть она станет чистой с Ariel и еще долго прослужит тем, кто в ней действительно нуждается». За три месяца в этих коробках было собрано свыше двух тысяч вещей, их вес превысил одну тонну.

«Благотворительный сбор одежды – одна из кампаний социальной ответственности, которую Ariel вот уже много лет успешно проводит в ряде стран мира, включая Азербайджан. На проведение этой кампании нас вдохновило доверие к нашей продукции. Как вы знаете, активность наших детей сильно сказывается на их одежде. Одной из причин того, что срок использования детской одежды быстро подходит к концу, помимо их стремительного роста, являются пятна, которые невозможно отстирать. Доверяя силе Ariel, мы говорим вам, приносите одежду, которую считаете ненужной, мы отстираем ее и подарим ей вторую жизнь с теми, кому она необходима», - сказал генеральный директор Procter & Gamble по Азербайджану, Грузии и республикам Средней Азии Дегер Куртасланоглу (Değer Kurtaslanoğlu).

«От имени семьи P&G благодарим каждого, кто откликнулся на призыв и принял участие в нашей кампании, подарив вместе с нами радость стольким детям», - заявил представитель компании.