США запретили запускать спутники с помощью России

Минобороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года, пишет Интерфакс со ссылкой Федеральный реестр США.

Согласно информации, с 2023 года под запретом в США будет использование российских средств выведения, а также осуществление коммерческих пусков спутников совместно с Россией.

Новые ограничения вводятся относительно спутников и средств их выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В этом списке также числятся Китай, КНДР, Иран, Сирия и Судан.

Ограничения не коснутся космических запусков, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отметил, что отказ американской стороны от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли.