Эрдоган созвал Совбез
В Президентском дворце в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, ссобщает «Анадолу».
Заседание началось в 16:10 по местному времени.
В Президентском дворце в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, ссобщает «Анадолу».
Заседание началось в 16:10 по местному времени.
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