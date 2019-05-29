Эрдоган созвал Совбез

В Президентском дворце в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, ссобщает «Анадолу».

Заседание началось в 16:10 по местному времени.

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