МИД Азербайджана о провокации армян на линии фронта

Сегодня на линии соприкосновения сторон в направлении Агдамского района в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении выстрелом из снайперской винтовки убит военнослужащий азербайджанской армии Агиль Омаров.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Этот кровавый акт, совершенный вооруженными силами Армении во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, является провокацией и преследует цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта", - отмечается в заявлении.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что заявления руководства Армении об установлении условий для мира в урегулировании конфликта не сопровождается реальными и практическими шагами: "Напротив, этот кровавый акт, наглядно демонстрирующий намерение подорвать мирные переговоры провокационной деятельностью Армении, недопустим и подрывает переговорный процесс".

"Ответственность за все возможные негативные последствия полностью лежит на Армении", - подчеркнули в МИД Азербайджана.