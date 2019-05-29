Российские истребители начали наносить авиаудары в сирийской провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня. Об этом сообщает AMN.

По словам источника издания, переговоры о прекращении огня потерпели крах после того, как Турция потребовала, чтобы Сирийская арабская армия (САА) покинула все районы, захваченные ею в провинции Хама. Сообщается, что Россия отказалась идти на эти условия и возобновила свою воздушную кампанию в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что сирийская армия пока не получила разрешения продолжать свое наступление на джихадистов в Хаме.