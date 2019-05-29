Bloomberg: Турция может разместить С-400 вблизи Кипра

Власти Турции могут разместить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 недалеко от месторождения, где планируется добыча нефти и газа. Возможное место дислокации ЗРК расположено на территории, спорной с Кипром. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пояснили в научно-исследовательском институте Анкары, страна считает С-400 сдерживающим фактором для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье. Между тем рост напряженности в этом регионе может "довести отношения Турции и США до критической точки».

Ранее Вашингтон заявил, что Анкара рискует спровоцировать напряженность в регионе из-за планов начать бурение в исключительной экономической зоне Кипра.