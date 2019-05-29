Азербайджанская элита пришла в посольство Грузии

Выступившие на мероприятии официальные лица отметили дружбу и сотрудничество братских соседних стран.

В посольстве Грузии в Баку по случаю Дня независимости Грузии устроен торжественный прием. На приеме присутствует спикер Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов, депутаты парламента, члены правительства и общественные деятели, сообщает haqqin.az.

Они также поздравили народ Грузии с Днем независимости, пожелав народу братской республики успехов и благополучия.

Выступивший на мероприятии посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил высокий уровень политических, экономических и культурологических связей между двумя странами.

Посол назвал отношения между двумя соседними странами дружескими и союзническими. По его словам, и Азербайджан, и Грузия имеют схожие проблемы с территориальной целостностью.

«Наши отношения охватывают все сферы, начиная от туризма, энергетики и заканчивая транспортными коммуникациями. Отношения Грузии и Азербайджана – основа для геополитической и геоэкономической интеграции», - сказал посол.