Отделение ООН в Женеве возглавила россиянка
Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве. Ранее она работала в аппарате правительства РФ.
Как сообщается на сайте ООН, о назначении Валовой объявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш. Ранее этот пост занимал датчанин Майкл Меллер.
Валовая — доктор экономических наук, закончила факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. С 1999 по 2012 год Валовая работала в аппарате правительства, была заместителем директора и директора Департамента международного сотрудничества. Также с 2012 года входит в коллегию по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии.