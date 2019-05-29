МИД Азербайджана о звонке Пашиняна футболисту Мхитаряну

Глава пресс-службы министерства Лейла Абдуллаева отметила, что политизирование спорта со стороны премьер-министра Армении, который вмешивается в не свои дела, видимо, основано на попытках завуалировать стоящие перед ним внутренние проблемы такими шагами.

"У главы моноэтнического государства как Армения, которая оккупировала территории соседнего Азербайджана с применением силы и осуществила на этих территориях насильственную этническую чистку, совершила кровавый геноцид в Ходжалы нет права говорить о расизме.

Это не вписывается ни в какую мораль. Мы напоминаем премьер-министру Армении, что несмотря на то, что наши земли находятся под оккупацией армянских вооруженных сил, в Азербайджане сегодня проживают десятки тысяч армян и в целом, представители разных религий и наций всегда жили и живут в мире и спокойствии в нашей стране. Также отмечу, что во время финала Лиги Европы УЕФА, за которой с завистью наблюдала Армения и каждым средством пыталась выносить ее на повестку дня, приехавшие в Азербайджан многочисленные иностранные болельщики своими глазами стали свидетелями ситуации в стране", - сказала Абделлаева.