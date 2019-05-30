Украина распродает золото

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 млрд в мае, сообщает портал UBR.ua.

Как заявил Смолий в ходе переговоров с МВФ, запас золота в Украине в мае 2019 года сократился с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

Отмечается, что, вероятно, сокращение резервов было вызвано огромной суммой выплат по госдолгу в мае, который составил около $2 млрд.

Глава Нацбанка заявил, что до конца года Минфину Украины предстоит выплатить еще $5 млрд.