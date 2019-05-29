Премьер Азербайджана обсуждает с Туркменбаши поставки газа в Европу

«Гурбангулы Бердымухамедов и Новруз Мамедов обсудили различные направления двусторонних отношений, отметив наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнёрства в торгово-экономической, энергетической и других сферах. В данной связи отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создаёт оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента», - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было отмечено, что, располагая современной транспортной и логистической инфраструктурой, включающей в себя морские порты на Каспии, Туркменистан и Азербайджан могут обеспечить оперативные, экономически выгодные перевозки грузов по кратчайшим маршрутам.

Отметим, что самым главным проектом на Каспии является Транскаспийский трубопровод. По нему туркменский газ должен поставляться в Азербайджан, откуда он дальше пойдет в Европу по Южному газовому коридору. Мощность спроектированного трубопровода составляет 30 млрд куб.м. природного газа в год. Этот трубопровод осуществит поставку в Европу от 10 до 30 млрд кубометров туркменского газа в год. Приблизительная оценочная стоимость – 5 млрд долларов США. Предусматриваемая длина газопровода - 300 км.