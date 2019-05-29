Россия отказалась продавать Ирану С-400

Россия отказалась продавать Ирану комплексы С-400, пишет Bloomberg.

Два осведомленных источника заявили, что Россия отклонила иранскую просьбу о покупке систем из-за опасений, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке.

Продажи ракетных систем являются спорными, отмечает агентство. Турция, член НАТО и союзник США, рискует попасть под санкции со стороны администрации США за согласие на покупку C-400 у России, отмечает агентство.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф посетил Москву 7 мая. МИД России не ответил на запрос о комментариях.