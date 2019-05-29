Из Азербайджана вывозят тело великого Хаджи Мурата

Как сообщил агентству Regnum председатель оргкомитета по захоронению Магомед Амирханов, речь идет об останках, покоившихся в Азербайджане, где наиб и был убит. Сейчас могила находится на месте его гибели в 1852 году – в селе Тангыт Гахского района Азербайджана.

Церемония перезахоронения останков одного из лидера сопротивления горцев Хаджи Мурата пройдет 2 июня в его родном селе Хунзахе в Дагестане. Ожидается, что церемония пройдет при большом скоплении местных жителей и участии чиновников всех уровней, пишут российские СМИ.

В середине 1950-х годов группа ученых во главе с известным азербайджанским археологом Мамедали Гусейновым доказала, что тело Хаджи Мурата захоронено именно в этой могиле. В частности, было установлено, что здесь покоится человек без головы.

Как известно, труп Хаджи Мурата перед похоронами был обезглавлен, а его голова отправлена в Санкт Петербург как доказательство его смерти. С тех пор череп Хаджи Мурата хранится в Кунсткамере. Его потомки неоднократно требовали вернуть голову в Дагестан для захоронения.

В конце января этого года требование поддержал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Политик даже пообещал, что лично добьется воссоединения тела героя Кавказа с его головой. Этого же добивается и глава Чечни Рамзан Кадыров, который считает, что «такой шаг был бы не только разумным и гуманным, но верным с исторической точки зрения». Тем не менее окончательное решение еще не принято.

Напомним, Хаджи Мурат - один из самых известных участников Кавказской войны середины XIX века, погиб 5 мая 1852 года. За год до этого он перешел со своим отрядом на сторону русских. Истории о его храбрости, приукрашенные фантастическими подробностями, пересказывали по всей России. Они вдохновили писателя Льва Толстого на создание одноименной повести.