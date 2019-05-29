Как сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo, после саммита США и Северной Кореи младшая сестра лидера Ким Чен Ына, первый заместитель отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон была помещена под домашний арест, а переводчик северокорейского лидера был помещен в исправительный лагерь за «подрыв авторитета».

По информации издания, пятерых казненных чиновников обвинили в шпионаже в пользу США. Источник газеты сказал, что казнь состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Отметим, что 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР, в ходе которого Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа. В мае Ким Чен Ын заявлял о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся предыдущую встречу.

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После саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое были казнены пятеро госслужащих, в их числе спецпредставитель КНДР по делам Соединенных Штатов Ким Хек Чхоль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По данным источника издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение из-за того, что Трампу и Ким Чен Ыну на втором саммите не удалось достичь никакого соглашения. Также в газете рассказали, что Ким Ён Чхоль, первый заместитель Ким Чен Ына, был приговорен к каторге после провального саммита.