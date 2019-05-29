В Иерусалиме сегодня утром вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян, после чего был нейтрализован стражами порядка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля, передает ТАСС.

"Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: террорист прибыл к Дамасским воротам и ударил ножом мужчину, после чего ранил еще одного мужчину в Старом городе Иерусалима. Нападавший был нейтрализован полицией", - говорится в заявлении полиции.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что один из пострадавших в результате нападения получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, второй ранен легко. О состоянии нападавшего не сообщается.