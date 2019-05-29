В Джалилабаде пропал подросток

Житель села Гюнешли Джалилабадского района 14-летний Мирали Эльман оглу Мириев пропал без вести. Об этом haqqin.az сообщил отец подростка Эльман Мириев.

Восьмиклассник Мирали Мириев 30 мая вышел из дома в 08:30, чтобы поехать в райцентр, но не вернулся. В тот день он был одет в красного цвета рубашку, черные джинсовые брюки, черную куртку, на ногах спортивная обувь.

Члены семьи обратились в полицию в связи с его пропажей.

Тем, кто видел или имеет какую-либо информацию о Мирали, просьба позвонить по номерам телефонов (050) 522-15-95 или (050) 481-61-39.