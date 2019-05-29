Все соперники «Нефтчи», «Сабаила» и «Габалы» на старте в Лиге Европы

Как известно, серебряный и бронзовый призеры чемпионата Азербайджана «Нефтчи» и «Сабаил» начнут выступление в турнире с 1-го раунда, а обладатель Кубка Азербайджана «Габала» - со 2-го.

В 1-м раунде сыграют 94 клуба. «Нефтчи» и «Сабаил» с рейтингом 3,800 при жеребьевке будут в числе 47 «сеяных» команд. Их возможными соперниками являются 45 «несеяных» клубов (армянские «Бананц» и «Лори» из списка исключаем):

«Университатя» (Румыния), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Ружомберок» (Словакия), «Торсхавн» (Фареры), «Чихура» (Грузия), «Титоград» (Черногория), «Мура» (Словения), «Дебрецен» (Венгрия), «Торпедо» (Грузия), «Милсами» (Молдова), «Гонвед» (Венгрия), «Флора» (Эстония), «Лиепая» (Латвия), «Хайбернианс» (Мальта), «Рейкьявик» (Исландия), «Бальцан» (Мальта), «Лячи» (Албания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Сент-Патрик» (Ирландия), «Шкупи» (Северная Македония), «Академия Пандев» (Северная Македония), «Македония Герче Петров» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Сперанца» (Молдова), «Теута» (Албания), КуПС (Финляндия), РоПС (Финляндия), «Интер» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Радник» (Босния и Герцеговина), «Стумбрас» (Литва), «Рига» (Латвия), «Женесс» (Люксембург), «Гзира Юнайтед» (Мальта), «Транс» (Эстония), «Зета» (Черногория), а также семь победителей предварительного раунда, где рейтинг-фаворитами являются «Ля Фиорита» (Сан-Марино), «Прогрес» (Люксембург), «Клифтонвилл» (Северная Ирландия), «Европа» (Гибралтар), «Рунавик» (Фареры), «Клаксвик» (Фареры) и «Приштина» (Косово).

Отметим, что перед жеребьевкой УЕФА сократит круг потенциальных соперников каждого клуба до 5-6 команд, разделив участников на группы.