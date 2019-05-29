Все соперники «Нефтчи», «Сабаила» и «Габалы» на старте в Лиге Европы
Стали известны все потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов в 1-м квалификационном раунде нового сезона Лиги Европы.
Как известно, серебряный и бронзовый призеры чемпионата Азербайджана «Нефтчи» и «Сабаил» начнут выступление в турнире с 1-го раунда, а обладатель Кубка Азербайджана «Габала» - со 2-го.
В 1-м раунде сыграют 94 клуба. «Нефтчи» и «Сабаил» с рейтингом 3,800 при жеребьевке будут в числе 47 «сеяных» команд. Их возможными соперниками являются 45 «несеяных» клубов (армянские «Бананц» и «Лори» из списка исключаем):
«Университатя» (Румыния), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Ружомберок» (Словакия), «Торсхавн» (Фареры), «Чихура» (Грузия), «Титоград» (Черногория), «Мура» (Словения), «Дебрецен» (Венгрия), «Торпедо» (Грузия), «Милсами» (Молдова), «Гонвед» (Венгрия), «Флора» (Эстония), «Лиепая» (Латвия), «Хайбернианс» (Мальта), «Рейкьявик» (Исландия), «Бальцан» (Мальта), «Лячи» (Албания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Сент-Патрик» (Ирландия), «Шкупи» (Северная Македония), «Академия Пандев» (Северная Македония), «Македония Герче Петров» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Сперанца» (Молдова), «Теута» (Албания), КуПС (Финляндия), РоПС (Финляндия), «Интер» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Радник» (Босния и Герцеговина), «Стумбрас» (Литва), «Рига» (Латвия), «Женесс» (Люксембург), «Гзира Юнайтед» (Мальта), «Транс» (Эстония), «Зета» (Черногория), а также семь победителей предварительного раунда, где рейтинг-фаворитами являются «Ля Фиорита» (Сан-Марино), «Прогрес» (Люксембург), «Клифтонвилл» (Северная Ирландия), «Европа» (Гибралтар), «Рунавик» (Фареры), «Клаксвик» (Фареры) и «Приштина» (Косово).
Отметим, что перед жеребьевкой УЕФА сократит круг потенциальных соперников каждого клуба до 5-6 команд, разделив участников на группы.
Жеребьевка 1-го и 2-го раундов состоится 19 июня. Во 2-м раунде сыграют 74 клуба. «Габала» будет «сеяной», а «Нефтчи» и «Сабаил» - «несеяными».
Соперниками «Габалы» могут стать следующие команды: АЕЛ (Кипр), «Хаккен» (Швеция), «Виторул» (Румыния), «Лехия» (Польша), «Локомотив» (Болгария), а также победители 29 пар 1-го раунда, в которых рейтинг-фаворитами будут «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Кукеси» (Албания), «Раднички» (Сербия), «Чукарички» (Сербия), «Килмарнок» (Шотландия), «Шахтер» (Беларусь), «Витебск» (Беларусь), «Домжале» (Словения), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Вентспилс» (Латвия), «Стъярнан» (Исландия), «Норчепинг» (Швеция), «Хогесунд» (Норвегия), «Бранн» (Норвегия), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Фола» (Люксембург), «Тобол» (Казахстан), «Ордабаши» (Казахстан), «Краковия» (Польша), «Олимпия» (Словения), «Корк Сити» (Ирландия), «Динамо» (Грузия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), ЦСКА (Болгария), «Левски» (Болгария), «Тракаи» (Литва), «Будучность» (Черногория), «Левадия» (Эстония).
«Нефтчи», «Сабаил» и армянский «Алашкерт» не могут стать соперниками «Габалы» во 2-м раунде.
Как отмечалось выше, «Нефтчи» и «Сабаил» при жеребьевке 2-го раунда будут «несеяными». Здесь окончательный список пока не известен, но уже стопроцентно ясно, что «сеяными» во 2-м раунде будут такие команды, как «Рома» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Эспаньол» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия), «Страсбург» (Франция), «Заря» (Украина), «Алкмаар» (Голландия), «Арсенал» (Россия), «Витория» (Португалия), «Ройал Антверп» (Бельгия), «Йени Малатьяспор» (Турция), «Утрехт» (Голландия), «Яблонец» (Чехия), «Атромитос» (Греция), «Арис» (Греция), «Осиек» (Хорватия) и «Люцерн» (Швейцария).