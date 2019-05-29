Туркменбаши приехал за Медведевым на своей «Волге»
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Ашхабад с целью участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ, передает ТАСС.
Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", глава российского правительства сел на пассажирское кресло.
Вместе они совершили небольшую прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.