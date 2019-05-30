Азербайджан и Турция в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве проведут с 7 по 11 июня в Нахчыване совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2019», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках подготовки к учениям накануне прошла церемония обмена государственными флагами двух братских стран.

Для участия в церемонии обмена флагами знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак в направлении моста Умид через реку Араз. Одновременно знаменный взвод Вооруженных сил Турции совершил марш-поход из города Карс в направлении погранично-пропускного пункта Садарак.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту Умид состоялась церемония обмена флагами двух стран.