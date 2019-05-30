На похоронах присутствовали представители районной исполнительной власти, Минобороны, Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, родные и близкие Омарова, солдаты и офицеры воинской части, где служил погибший, сотрудники правоохранительных органов, общественность района.

В Гахе в селе Лалапаша состоялись похороны командира батальона майора Агиля Омарова, погибшего вчера от пули армянского снайпера.

Шехида в районном центре встретили тысячи людей. Погибший майор Агиль Омаров будет похоронен в родном селе Лалапаша.

Погибший накануне в результате армянской провокации военнослужащий азербайджанской армии Агиль Акиф оглы Омаров был командиром батальона в звании майора, сообщили haqqin.az компетентные источники.

Напомним, что накануне пресс-служба Министерства обороны сообщила о том, что подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз предприняли провокацию, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

«В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершают визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, убит военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы», - говорилось в сообщении оборонного ведомства.