Рикарду Куарежма в гостях у Азада Рагимова: «Может, он будет работать в нашем министерстве…»

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча со знаменитым португальским футболистом, чемпионом Европы 2016 года, футболистом «Бешикташа» Рикарду Куарежмой.

На встрече присутствовали и фанаты турецкого клуба, встретившие гостя бурными овациями. Мероприятие открыл министр Азад Рагимов, заявивший о том, что два дня назад Азербайджан на самом высоком уровне провел финал Лиги Европы. «А сегодня с нами знаменитый чемпион Рикарду Куарежма. Он был здесь со сборной Португалии, но решил вернуться, чтобы просто посетить Баку». «Очень рад быть в Азербайджане, - говорит португалец. – Цель моего визита? Я – гость Азада Рагимова». «Может, он будет работать в нашем министерстве», - своевременно пошутил министр, вызвав смех в зале. После этого Азад Рагимов вручил Куарежме символический подарок «за заслуги футболиста и в знак дружбы между Азербайджаном и Португалией».

Далее фанаты задали игроку «Бешикташа» несколько вопросов о стамбульском клубе и Баку.

«Я не хочу уходить из «Бешикташа». Если никаких изменений не будет, то останусь в клубе. Хочу завершить свою карьеру в стане «черно-белых»». Но пока есть силы, пока я нужен, буду играть. Я счастлив в «Бешикташе». В Турции я могу играть только в одной команде – это «Бешикташ».

В Баку я пока мало что видел, но то, что успел посмотреть, мне очень понравилось. Приятно находиться здесь во время отпуска. Постараюсь за время пребывания в Баку получше узнать азербайджанцев».