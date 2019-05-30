Ильхам Алиев и Анджей Дуда выступили с заявлениями фото, обновлено 12:28
По завершении встречи один на один состоялась встреча президентов Азербайджана и Польши - Ильхама Алиева и Анджея Дуды в расширенном составе с участием делегаций, сообщает АзерТАдж.
Президенты выступили с речью на встрече.
После встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов с участием президентов двух стран.
Затем президенты Азербайджана и Польши выступили с заявлениями для прессы.
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После церемонии официальной встречи в Баку состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды, сообщает АзерТАдж.
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В Баку состоялась церемония встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, находящегося с официальным визитом в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.
В честь президента Польши был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Анджея Дуду.
Главы двух стран прошли почетный караул.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Анджею Дуде, члены польской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Польши сфотографировались для официального фото.