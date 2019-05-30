Ильхам Алиев и Анджей Дуда выступили с заявлениями фото, обновлено 12:28

По завершении встречи один на один состоялась встреча президентов Азербайджана и Польши - Ильхама Алиева и Анджея Дуды в расширенном составе с участием делегаций, сообщает АзерТАдж.

Президенты выступили с речью на встрече.

После встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов с участием президентов двух стран.

Затем президенты Азербайджана и Польши  выступили с заявлениями для прессы.

*  *  *12:22

После церемонии официальной встречи в Баку состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды, сообщает АзерТАдж.

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В Баку состоялась церемония встречи президента Республики Польша Анджея Дуды, находящегося с официальным визитом в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.

В честь президента Польши был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Анджея Дуду.

Главы двух стран прошли почетный караул.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Анджею Дуде, члены польской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Польши сфотографировались для официального фото.

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