В Москве опровергли сообщения о запросе Ирана на покупку С-400

Иран не обращался к России с предложением купить зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Иран не обращался с заявкой на С-400. Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 — эти обязательства выполняются в полном объеме», — заявил собеседник агентства.

Отметим, что 30 мая агентство Bloomberg cообщило, что Москва отказалась поставлять Тегерану С-400. «Россия отклонила иранский запрос на покупку С-400, решив, что продажа этих систем приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке», - утверждают источники агентства.