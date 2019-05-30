Китай пообещал отомстить США за Huawei
Правительство Китая планирует ответить американской стороне за действия в отношении компании Huawei. Об этом написал в твиттер главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь, пишет Газета.ру.
По его словам, КНР хочет жестко ответить США, поместивших Huawei и другие компании в черный список.
«Пекин не будет спокойно сидеть и ждать, а примет контрмеры», — отметил Ху Сицзинь.
В середине мая президент США Дональд Трамп издал указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei, которую ранее подозревали в связях с китайскими спецслужбами и передаче им данных о пользователях. После этого о разрыве отношений с компанией заявили Google и несколько других американских производителей комплектующих и программного обеспечения.