Саломе Зурабишвили: Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

"Для того, чтобы быть полноценными гражданами Грузии, проживающие здесь азербайджанцы должны знать государственный язык страны". Как сообщает Report, об этом выступая на прошедшей в Тбилиси конференции "Государственный язык для развития человеческого капитала и интеграции граждан", заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, грузинский язык должен быть основным элементом для интеграции и как родным языком для национальных меньшинств.

"Грузия толерантная страна и здесь охраняются традиции, культура и язык национальных меньшинств. Представители нацменьшинств должны быть полноценными гражданами не только региона компактного проживания, но и Грузии в целом", - сказала она.