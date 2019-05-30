Эльмир Алиев, отдел спорта 13:35

Что уж говорить о спорте, если сама жизнь не всегда бывает справедлива. В футболе, к примеру, еле заметный рикошет или случайная ошибка порой решают судьбы финалов, радуя и огорчая сотни миллионов болельщиков. Но на Бакинском Олимпийском стадионе справедливость все-таки восторжествовала! Победил «Челси»!

Грязная игра против Азербайджана, в которую почему-то включился «Арсенал», все несправедливые и просто лживые обвинения в адрес Баку, с подачи лондонского клуба появившиеся на страницах английской прессы, не могли остаться безнаказанными. И наказали «Арсенал» свои же – лондонцы. «Челси» просто уничтожил команду Унаи Эмери, лишив ее десятков миллионов евро, которые «канониры» могли заработать, выиграв бакинский финал и попав в Лигу чемпионов. «Арсенал» третий раз подряд оказался вне элиты европейского футбола. Позор для клуба с такими амбициями! Даже весьма скромный по европейским меркам чемпион Азербайджана «Карабах» за последние три сезона играл на групповой стадии Лиги чемпионов чаще, чем «Арсенал». Так и хочется воскликнуть: «Есть футбольный бог, он все видит!». «Арсенал» не должен был поднять кубок в Баку – и не поднял! А ведь «красно-белые» планировали победный парад в Лондоне, чтобы вместе с Мхитаряном отпраздновать свой триумф в родных пенатах. Но остались ни с чем… Ну а история с армянским полузащитником «Арсенала» еще раз показала, что собой представляет сегодняшнее мировое армянство. Вместо того чтобы сразу честно и открыто предупредить, что в Баку не поедет, Мхитарян по указке из Еревана решил на всю Европу выставить себя жертвой. Генриха использовали. Кто именно? Окончательно ясно это стало после предфинального обращения к футболисту премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он назвал позицию Азербайджана «расистской». Пашинян и Мхитарян, решивший отсидеться дома, пока его команда билась с «Челси» за трофей, надеялись, что кубок Лиги Европы достанется «Арсеналу и армянский футболист сможет поднять его над головой на лондонском параде.

Большой шум наделали майки Мхитаряна на болельщиках «Арсенала». Иностранцы так и не поняли, что все превентивные меры предприняты ради их же безопасности. Огульно охаивая Азербайджан, британцы, между тем, не удосужились хоть что-то узнать об армяно-азербайджанском конфликте, так что им и в голову не приходило, что, прогуливаясь по Баку в футболках с надписью «Мхитарян», они могут встретить людей, чьи отцы, братья, сыновья погибли в Карабахе от рук армянских сепаратистов… Слава Богу, такого не случилось, но ведь бакинцы, чьи семьи напрямую постигла карабахская трагедия, могли не совладать с эмоциями, увидев в своем городе демонстративное шествие людей с армянской фамилией на спине. Такая вот медвежья услуга от Мхитаряна. Безусловно, азербайджанское государство предприняло все необходимые меры, чтобы предотвратить какие-либо инциденты, но приставить охрану к каждому «поклоннику» армянского игрока невозможно. Потому и подходили полицейские к болельщикам, потому и попросили российского журналиста (очень вежливо!), решившего устроить провокацию, не проносить майку Мхитаряна на территорию стадиона. Вроде бы все предельно просто!

На финальном матче болельщики «Арсенала» количественно явно превосходили поклонников «Челси». Фанаты «канониров», надо признать, и болели более организованно, а следовательно, и слышно их было лучше. Наверное, именно благодаря этой поддержке «Арсенал» первые полчаса матча превосходил своего соперника. Но лично мне запомнился момент примерно на 30-й минуте, когда нейтральные азербайджанские болельщики стали во всю скандировать «Челси», «Челси»! Не знаю, насколько это помогло команде Маурицио Сарри, но «синие» пошли вперед и изменили ход игры. Да, азербайджанцы болели в этой игре за «аристократов». Этот клуб вел себя достойно, несмотря на то, что вернул УЕФА гораздо больше непроданных билетов, чем «Арсенал». Кстати, матч в Баку стал первым (!) в сезоне, на котором побывал владелец «Челси» Роман Абрамович. Он приехал в Баку с сыном Аркадием.

И организация финала, вопреки всем злопыхателям, была на высшем уровне. Болельщики легко и просто добирались и до стадиона, и до своих мест на трибунах. Если требовалась помощь, стюарды любезно разъясняли, где и что на стадионе. Безукоризненно работала система онлайн-билета - достаточно было поднести свой мобильный телефон к аппарату и двери стадиона распахивались перед тобой. Благодаря расположению Баку на финал смогли приехать тысячи болельщиков из близлежащих стран – России, Грузии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Ирана, арабских государств и многих других. Флаги этих стран гордо и радостно поднимали болельщики на трибунах Олимпийского стадиона. Бакинский финал Лиги Европы дал возможность очень многим любителям футбола побывать на таком фантастическом матче. Большинство из них посмотрели бы его разве что по телевизору, если бы финал проводился в Лондоне, как того требовали некоторые английские болельщики, для которых те, кто живет за пределами Западной Европы, - «люди низшего сорта», недостойные того, чтобы воочию наблюдать за игрой ведущих клубов Премьер-лиги.

Готовясь к знаменательному событию, на Бакинском Олимпийском стадионе значительно расширили ложу прессы. Были установлены не громоздкие, как раньше, а небольшие и удобные мониторы, чтобы можно было посмотреть повтор опасного момента. Чего уж скрывать, жалобы были. В основном на то, что поле арены находится далеко от трибун. Бывший футболист сборной Англии, а ныне комментатор и эксперт на британском телевидении Гарри Линекер написал в своем твиттере: «Ты едешь посмотреть финал еврокубка, а когда занимаешь свое место, то оказываешься к полю не ближе, чем если бы остался дома». О том, что поле Олимпийского стадиона больше удалено от трибун, чем на чисто футбольных аренах, много раз писали и азербайджанские журналисты. Но ведь это, как видно и из названия, Олимпийский стадион, он был построен в первую очередь для церемоний открытия и закрытия Европейских игр. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для футбольных матчей. Кстати, финал Лиги чемпионов в 2020 году пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле, где тоже имеются беговые дорожки, отделяющие трибуны от поля. А в прошлом году финал игрался на «Олимпийском» в Киеве, в 2015-м на аналогичном стадионе в Берлине… Список можно продолжить. Поэтому твит господина Линекера – очередное доказательство надменного и предвзятого отношения британцев именно к финалу в Баку.

К тому же бакинский финал Лиги Европы стал третьим по числу зрителей за последние десять лет. Согласно официальной статистике УЕФА, матч посетили 51 370 зрителей. Больше за последнюю декаду было только в прошлом году в Лионе, когда встречались мадридский «Атлетико» и французский «Олимпик» из Марселя (55 768) и в чисто испанском финале в Будапеште в сезоне 2011/12, когда тот же «Атлетико» мерился силами с «Атлетиком» из Бильбао (52 347). Меньше всего зрителей при этом собрал финал на «Ювентус Стэдиум» в Турине (33 120) в 2015 году, когда «Севилья» обыграла «Бенфику». Действительно, на бакинском финале были пустые места, в том числе и из-за возврата англичанами некоторой части билетов. Но справедливости ради стоит признать, что бакинская арена – самая большая из стадионов, которые принимали финалы Лиги Европы и Кубка УЕФА за последние 20 лет.

Олимпийский стадион принял финал Лиги Европы значительно лучше, чем первый матч групповой стадии Лиги чемпионов «Карабах» - «Рома» в 2017 году. Изменения в лучшую сторону очевидны, и хочется верить, что так будет не только на играх, строго контролируемых УЕФА, но и на обычных матчах с участием сборной Азербайджана и наших клубов. В принципе, в том, что Баку на высшем уровне проведет финал Лиги Европы, сомнений не было. У нас уже есть огромный опыт организации крупных мероприятий, а теперь он стал еще больше, что очень важно, учитывая, что на будущий год Азербайджан примет четыре матча Евро-2020. А вот к чему мы оказались не совсем готовы, так это к очередной антиазербайджанской кампании, затеянной в английских СМИ явно по инициативе армянских националистов. Финалисты Лиги Европы определились в ночь с 9 на 10 мая, и сразу же хлынули нисколько не соответствующие действительности критические публикации. Азербайджан успешно отбил все атаки, но, может, все же пора действовать на опережение, а не оставаться в роли обороняющихся? Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы состоялась 15 марта. Уже тогда предугадывалось, что финале в Баку сыграют «Арсенал» и «Челси», и не мешало бы через английские СМИ сразу заявить о предоставлении гарантий безопасности Мхитаряну, об авиарейсах в Баку и количестве пассажиров, которых может принять наш аэропорт, об упрощенном получении виз, наконец. Наверняка в таком случае нападки на Азербайджан не были бы столь оголтелыми.