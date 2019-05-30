Путин присвоил аэропорту Сургута имя Фармана Салманова
Президент РФ Владимир Путин присвоил российским аэропортам имена деятелей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, Международный аэропорт города Сургут получил имя известного нефтяника, первооткрывателя западносибирской нефти, легендарного начальника Главтюменьгеологии Фармана Салманова.
Московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина.
Отметим, что при непосредственном участии Фармана Салманова были открыты крупные нефтяные месторождения в Западной Сибири, в том числе Уренгойское и Ямбургское.