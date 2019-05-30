Протесты в Армении против Фонда Сороса

Акцию организовал гражданский активист Нарек Малян, в прошлом советник начальника полиции Армении. В ней участвуют порядка сотни человек. К ней присоединились представители Компартии Армении.

В Ереване перед зданием Фонда открытого общества (Фонд Сороса) проходит акция протеста против деятельности организации в Армении, передает Интерфакс.

На место событий прибыло много полиции. Между гражданскими активистами и полицейскими произошла потасовка, во время которой участников акции оттеснили от здания фонда.

"Мы как граждане Армении имеем полное право заблокировать здание офиса фонда Сороса, точно так же, как ранее другие граждане по призыву премьер-министра заблокировали здания судов. Полиция препятствует проведению нашей акции, это двойные стандарты. Государственным органам навязывается воля Сороса", - сказал Малян журналистам.

Малян и члены общественной организации "Адеквад" ранее заявляли, что правительством Армении "на самом деле управляет Сорос".