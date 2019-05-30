Cиноптики рассказали о погоде на первый день июня

В первый день июня в Азербайджане ожидается теплая умеренная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется умеренный южный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20, днем 29-32 градуса тепла. В Баку ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана осадков также не ожидается. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Прогнозируются также грозы, град. Ночью и утром местами туман, ожидается местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-21, днем 30-34 градуса выше нуля, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Прогнозируемый на 1-2 июня на Апшероне нормальный суточный ход метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.