В связи с 1 июня – Международным днем защиты детей Министерство здравоохранения проводит акцию. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

Согласно информации, в соответствии с распоряжением №97-S министра здравоохранения от 24 мая 2019 года в связи с 1 июня – Международным днем защиты детей врачи-специалисты проведут медицинское обследование детей в Баку и в прифронтовых районах.

Медобследования детей в Баку пройдут в Психоневрологическом детском доме, в Детском соматическом санатории №5 и в Республиканском эндокринологическом центре. Специалисты Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой проведут обследования в Физулинском районе, специалисты Национального офтальмологического центра имени Зарифы Алиевой и Ассоциации педиатров Азербайджана – в поселке Дердйол в Агдамском районе.

Отметим, что Международный день защиты детей отмечается в мире с 1950 года. Наряду с ним Генассамблея ООН 20 ноября проводит Общемировой день детей.

Отметим также, что в Азербайджане осуществляются многочисленные проекты в сфере решения проблем детей.