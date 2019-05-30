Huawei выслала в США американских партнеров

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала на родину американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собеседников в компании.

Согласно информации, такое решение принято после того, как президент США Дональд Трамп внес в черный список Huawei и 68 ее филиалов.

Две недели назад была расформирована рабочая группа в сфере исследований и разработок, в которой работали представители из США, а самих американцев попросили покинуть территорию предприятия.

Кроме того, корпорация сейчас работает над сокращением в целом контактов между своими сотрудниками и американскими гражданами.