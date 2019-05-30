В Турции опровергли слухи о переносе поставок С-400

МИД Турции опроверг информацию СМИ о том, что Анкара рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки российских С-400. Об этом заявил официальный представитель турецкого дипведомства Хами Аксой.

"Информация, распространявшаяся в последние дни в некоторых средствах массовой информации, согласно которой Турция рассматривает просьбу США об отсрочке поставок С-400, не соответствует действительности", - сказал Аксой, подчеркнув, что процесс закупки С-400 у России продолжается согласно планам, передает ТАСС.

Также представитель турецкого МИД напомнил о предложении Анкары к Вашингтону о создании совместной рабочей группы, чтобы снять озабоченность американской стороны в связи с поставками С-400.