Андрей Аршавин: «Даже если бы Мхитарян приехал в Баку, он все равно остался бы в запасе»

Экс-звезда российского футбола, обладатель Кубка УЕФА, призер чемпионата Европы Андрей Аршавин, комментировавший из Баку финал Лиги Европы на канале «Матч», поделился своими впечатлениями о прошедшей игре, в которой «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.

«Я думал, что это будет такой напряженный, нервный матч, где какая-либо из команд победит в один гол, - цитирует Аршавина «Москва-Баку». - И даже перед началом игры я отдавал предпочтение «Арсеналу», поэтому то, что «Челси» так уверенно победил для меня стало неожиданностью.

Отсутствие Мхитаряна? Генрих не является основным футболистом «Арсенала», поэтому он, скорее всего, даже если бы приехал, остался в запасе. Соответственно, его отсутствие никак не повлияло на результат…».

Футболист, игравший за «Арсенал», считает, что «канониры» даже не смогли предпринять особых усилий, чтобы переломить ход игры.

«Я не видел, чтобы «Арсенал» героически пытался что-то изменить. Единственное – да, действительно, на замену вышли два свежих игрока, это - Маттео Гендузи и Алекс Ивоби. Ивоби забил единственный гол «Арсенала», однако никакого героического штурма в исполнении «канониров» я не увидел, «Челси» же просто уверенно довел матч до конца».

Говоря о подготовке Баку и Олимпийского стадиона к финалу, Аршавин считает, что «все было организовано на хорошем уровне».

«Болельщики вели себя достойно, спокойно. Не скажу, что атмосфера была супер-футбольной, может быть, это было связано с тем, что поле и трибуны Олимпийского стадиона разделены беговыми дорожками…. Но в целом это был очень хороший матч!

Я совершенно точно могу сказать: Баку прекрасно справился со своими обязанностями, это замечательный город, в котором так приятно проводить время! Здесь много парков, фонтанов, интересно посетить Старый город. Каспий… Все создано для туристов, для болельщиков, которые приезжают на матч. И все было на высшем уровне. Организация в том числе! Въезд на стадион, выезд – в плане организации, я больше чем уверен, никто жаловаться не будет. А то, что англичане были недовольны продолжительностью перелета, - 6 часов, - ну что ж… Бывает и так. Не всё на острове играть!