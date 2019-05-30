Захват заложников в Швейцарии: есть погибшие

В результате захвата заложников в швейцарском Цюрихе погибли не менее трех человек, сообщает местная полиция.

Согласно информации, вооруженный мужчина захватил двух женщин в возрасте 34 и 38 лет, позднее убив их.

Учреждение окружили полицейские, однако от переговоров преступник отказался и начал отстреливаться. 

Когда полиция ворвалась в квартиру, там были найдены тела троих погибших, в том числе 60-летнего убийцы.

Подробности происшествия устанавливаются.

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