Совбез России и Путин обеспокоились ситуацией в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалась ситуация в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов», — отметил Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.