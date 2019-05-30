Организация финала Лиги Европы УЕФА в Баку потребовала колоссальных организационных усилий и мобилизации ресурсов почти всех государственных структур. Особого внимания требовала сфера логистики и транспорта.

Как сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве, для обеспечения комфортной и беспрепятственной перевозки болельщиков, с 20 по 30 мая агентство работало в особом режиме.

Основываясь на рекомендациях УЕФА, был подготовлен специальный транспортный план, связывающий Международный аэропорт Гейдар Алиев, Бакинский олимпийский стадион и различные пункты в разных частях Баку. В соответствии с этим планом было организовано шесть экспресс-маршрутных линий для перевозки футбольных болельщиков.

Перевозка болельщиков из Международного аэропорта Гейдар Алиев стартовала 27 мая. В течение трех дней была обеспечена перевозка всех болельщиков, прибывших в Баку регулярными и чартерными рейсами.