Отдел информации 16:27

Сегодня в отеле Hilton по инициативе Первого Вице-Президента Мехрибан Алиевой и при организации Коллегии Адвокатов Азербайджана состоялись конференция и общественные слушания на тему «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы».

На конференции принимали участие депутаты Милли Меджлиса, ученые-правоведы, судьи, адвокаты, представители зарубежных посольств и НПО из различных стран, а также представители СМИ. Выступивший на конференции председатель Коллегии Адвокатов, член Судебно-правового Совета Анар Багиров отметил значимость указа президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе от 3 апреля 2019 года, и довел до сведения участников мероприятия меры, предпринятые Коллегией адвокатов для исполнения указаний и рекомендаций, содержащихся в указе Президента.

Затем на мероприятии выступил помощник Первого Вице-Президента Азербайджана Гюндюз Керимов, который отметил значимость данного указа для Коллегии адвокатов и рассказала о роли адвокатов в судебно-правовых реформах, а также о мерах необходимых для реализации реформ. В то же время, заведующий сектором отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Вюсал Исаев рассказал о вкладе данного указа Президента для справедливого суда, о работе, проведенной в последние годы в стране для развития института адвокатуры и повышения ее авторитета, обеспечения доступности качественных юридических услуг в Баку и регионах.

Выступивший на конференции заместитель Генпрокурора, член Судебно-правового совета Намик Аскеров рассказал о прокурорско-адвокатских отношениях, об их развитии в последнее время и значении в плане осуществления справедливой судебной деятельности. В последующей части мероприятия председатель Коллегии Адвокатов Анар Багиров выступил с докладом «Место и роль адвокатуры в судебно-правовых реформах». Он отметил, что в последнее время Коллегией адвокатов был принят ряд мер, направленных на развитие адвокатуры и повышения ее авторитета, улучшения материально-технического обеспечения, а также повышения качества юридической помощи, оказываемой гражданам. Несмотря на это, с точки зрения финансовой независимости, материально-технического обеспечения, а также количества адвокатов в регионах существуют определенные проблемы в деятельности Коллегии Адвокатов. В связи с этим особое значение имеют соответствующие поручения и рекомендации в указе Президента Азербайджана, особенно вопрос о выделении средств Коллегии адвокатов для оказания правовой помощи за счет государственных средств.

Затем с докладом «Деонтологические аспекты отношений судьи и адвоката» выступил глава аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов. Он отметил, что особая роль в судебно-правовых реформах есть у отношений судья-адвокат, и с этой точки зрения непроцессуальные отношения недопустимы. Он отметил, что наличие этого пункта в Указе президента Азербайджана от 3 апреля 2019 «Об углублении реформ в судебно-правовой сфере» является ярким примером того, какую важность государство придает этой области. На конференции также с анализом известного Указа выступил председатель Совета аксакалов Коллегии Адвокатов, заслуженный юрист Икрам Керимов.