Боевые стрельбы азербайджанских артиллеристов фото; видео
Одно из подразделений Ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, провело боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С», сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе стрельб установленные на разных расстояниях полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и инженерные укрепления условного противника, были уничтожены.
Экипажи также отрабатывали смену позиций и получение координат целей в ходе условного боя.