Армянские военные попались на краже топлива

В Армении в одной из воинских частей офицер заменил дизельное топливо в боевых машинах на воду. Появившуюся в армянских СМИ эту информацию подтвердил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет Rusarminfo.

«Офицер был не один – действовали несколько человек, офицеры и солдаты. Дело раскрыто со всеми вытекающими последствиями… Это классическое преступление, и оно находит свое наказание», — написал в Facebook Ованнисян.

Ранее в пятницу армянские СМИ сообщили, что правоохранители раскрыли дело о хищении в одной из воинских частей. Офицер части вылил дизельное топливо из баков 11 боевых машинах и залил в них воду, в результате чего была прекращена эксплуатация машин. Возбуждено уголовное дело по статье 177 УК Армении (ограбление).